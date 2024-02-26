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Участники экспедиции "Россия 360" преодолели пять тысяч километров

Участники уникальной экспедиции "Россия 360" готовятся отметить первый знаковый рубеж на своём пути. Автокараван преодолел почти пять тысяч километров, и большая их часть пришлась на абсолютное бездорожье – берега Баренцева и Карского морей.

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