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Памфилова: явка на выборах в ГД составила 59,32%, проголосовали 62,6 млн россиян

Памфилова: явка на выборах в ГД составила 59,32%, проголосовали 62,6 млн россиян

Явка на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва составила 59,32%. Об этом 21 сентября сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

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