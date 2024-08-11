В столице Франции состоялась церемония закрытия Олимпийских игр

На парижском стадионе "Стад де Франс" прошла церемония закрытия XXXIII летних Олимпийских игр. По традиции состоялся парад флагов стран-участниц, шествие атлетов, награждение победителей финальных соревнований, спуск олимпийского флага и передача его следующим хозяевам летних Олимпийских игр-2028, которые пройдут в Лос-Анджелесе (США).