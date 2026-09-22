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Лже-ФСБ убедили подростка «спасти семью» в Ивановской области

Лже-ФСБ убедили подростка «спасти семью» в Ивановской области

К правоохранителям обратилась 20-летняя жительница одной из деревень Ивановского района. Она рассказала, что из её дома исчезли ювелирные украшения, общая цена которых превышает один миллион рублей .

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