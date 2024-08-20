Кадыров сообщил о резерве из десятков тысяч готовых отправиться на СВО бойцов

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что в республике сформирован резерв из нескольких десятков тысяч обученных бойцов, готовых отправиться в зону специальной военной операции (СВО).
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