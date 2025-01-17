ВТБ раскрыл «праздничные» схемы мошенников

Одной из популярных уловок стала установка поддельных приложений Эксперты ВТБ выявили наиболее распространенные схемы мошенничества в начале января: установка фальшивых приложений на смартфоны и переход по фишинговым ссылкам.
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