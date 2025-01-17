НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

154 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • V K
    Питерцев предупредили об опасности выхода на лед Финского залива. Твою маман! Да в Питере на улицу выходить опасно: н...Петербуржцам напо...
  • Tatyana Tatyana
    Никогда не узнать, какое у них ещё гражданствоВ МВД назвали осн...
  • Татьяна Рябинова
    Зачем давать гражданство ребенку мигрантов, они все равно не будут жить по нашим законам и защищать нашу Родину.В МВД назвали осн...

ВТБ раскрыл «праздничные» схемы мошенников

ВТБ раскрыл «праздничные» схемы мошенников

Одной из популярных уловок стала установка поддельных приложений Эксперты ВТБ выявили наиболее распространенные схемы мошенничества в начале января: установка фальшивых приложений на смартфоны и переход по фишинговым ссылкам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх