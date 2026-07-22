Назаров о новом сезоне КХЛ: «Наши топ-клубы, словно лучшие в мире грузовики, будут бороться за главный трофей и радовать всех нас великолепной игрой»

Бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров высказался о предстоящем сезоне лиги. «Совсем скоро команды КХЛ официально выйдут из отпуска, начнутся тренировочные лагеря, будет много рутины и работы как в зале, так и на льду.