Экс-сотрудник Госдепа Мэтью Хо: Украина заведомо не может одержать победу в конфликте

Украина не сможет победить в конфликте даже при постоянных инвестициях со стороны стран Запада, сообщил бывший сотрудник Госдепа, бывший капитан морской пехоты США Мэтью Хо в YouTube-канале Dialogue Works.
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