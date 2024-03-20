Ямальцы одержали победу на чемпионате Уральского округа Росгвардии по дзюдо

Чемпионат проходил в Челябинской области. В состязании приняли участие более 80 военнослужащих и сотрудников из 12 команд, которые представляли территориальные управления Росгвардии с Ямала, Тюменской, Свердловской, Челябинской, Курганской областей и из Югры.