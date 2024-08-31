Бывшие министры поставили свои интересы выше интересов больных. Мнение

Очередное реформирование системы конкурсных экзаменов в интернатуре привело к сокращению 1500 должностей молодых врачей во Франции, усугубив нехватку медицинских специалистов, заявил Янник Нёде, депутат парламента от департамента Изер, 30 августа пишет французская газета Le Figaro.
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