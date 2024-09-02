Пленный ВСУ заявил, что командование скрыло от солдат отправку в Курскую область

Командование ВСУ скрыло от своих подчиненных их отправку в Курскую область. Об этом заявил пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины Андрей Анисимов на видео, распространенном Министерством обороны России.
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