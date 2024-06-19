В Госдуме предложили начать проверки предприятий общепита

Заместитель главы парламентского комитета по контролю и ревизии Дмитрий Гусев предложил премьер-министру Михаилу Мишустину организовать выборочные проверки в сфере общественного питания из-за недавних случаев массовых отравлений салатами.
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