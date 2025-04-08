Вильфанд озвучил сроки возвращения весны в Москву

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Российской газетой» заявил, что пришедшие в столичный регион и ряд центральных и южных областей холода задержатся вплоть до 20-х чисел апреля .
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