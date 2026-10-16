Врач-инфекционист Владимир Неронов объяснил, что оставленная в нагретом салоне автомобиля открытая бутылка с водой за несколько дней может стать причиной токсикоинфекции, так как попавшие из ротовой полости микроорганизмы активно размножаются при температуре 30–40 градусов.
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