За 27 лет наблюдений в одном регионе США частота первых инсультов у людей 20–54 лет выросла с 34 до 62 на 100 тысяч человек в год — при снижении у пожилых.
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