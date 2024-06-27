Собянин рассказал, каким будет летний сезон волонтерского проекта «Время добра»

Мэр пригласил жителей и гостей столицы на волонтерский проект «Время добра» Согласно сообщению мэра Сергея Собянина в его телеграм-канале, в Москве с 29 июня по 7 июля пройдет летний цикл волонтерского проекта под названием “Время добра”.