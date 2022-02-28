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Коту – коронку, йорку – фионит в зуб: будни уссурийского ветеринарного стоматолога

Коту – коронку, йорку – фионит в зуб: будни уссурийского ветеринарного стоматолога

Поход к стоматологу мало для кого является увеселительной прогулкой. А что делать, если помощь зубного врача потребовалась питомцу? "Доктор Айболит" стоматологического профиля Константин Яшкин рассказал корр.

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