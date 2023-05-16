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Скачок уровня радиации в Хмельницком спровоцировал панику у украинцев

Скачок уровня радиации в Хмельницком спровоцировал панику у украинцев

Украинцев, проживающих в западных регионах страны, охватила паника после скачка уровня радиации, который был зафиксирован на территории Тернополя и Хмельницкого.

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