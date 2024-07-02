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Калужский "зиккурат" сменил бренд с Four Points by Sheraton на Azimut

Калужский "зиккурат" сменил бренд с Four Points by Sheraton на Azimut

С 1 июля пятизвездочный отель Four Points by Sheraton в Калуге сменил название. Из России уходит международный оператор Marriott, которому принадлежал отель Four Points by Sheraton на улице Академика Королева в Калуге.

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