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ФТР обновила документы: триатлеты-любители снова могут предоставлять на стартах страховку вместо лицензии

Федерация триатлона России опубликовала 1 августа обновленное Положение о лицензировании триатлета-любителя.

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