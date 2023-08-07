МВД предложило уголовно наказывать граждан, помогающих банковским мошенникам

Министерство внутренних дел России разработало законопроект, предлагающий уголовное наказание для лиц, передающих, использующих или предоставляющих доступ к электронным средствам платежа, тем самым помогая мошенникам выводить похищенные деньги.
Министерство внутренних дел России разработало законопроект, предлагающий уголовное наказание для лиц, передающих, использующих или предоставляющих доступ к электронным средствам платежа, тем самым помогая мошенникам выводить похищенные деньги.
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