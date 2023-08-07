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МВД предложило уголовно наказывать граждан, помогающих банковским мошенникам

МВД предложило уголовно наказывать граждан, помогающих банковским мошенникам

Министерство внутренних дел России разработало законопроект, предлагающий уголовное наказание для лиц, передающих, использующих или предоставляющих доступ к электронным средствам платежа, тем самым помогая мошенникам выводить похищенные деньги.

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