Специалисты МЧС ликвидировали последствия снегопада на дорогах Подмосковья

Сотрудники МЧС рано утром приступили к ликвидации последствий снегопада в Подмосковье. В первую очередь спасатели освободили все проезжие части, сообщил начальник Главного управления МЧС России по Московской области Алексей Павлов.
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