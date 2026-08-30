Новая роскошь — это не часы и сумки: что люди покупают вместо статусных вещей в 2026 году

Самые дорогие покупки сегодня не обязательно должны быть заметными. В 2026 году статус всё чаще выражается не логотипом на сумке и не стоимостью часов, а количеством времени, которое человек может сэкономить, уровнем приватности, качеством пространства вокруг себя и возможностью жить по собственным правилам.
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