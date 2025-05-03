Предсказания Леонардо да Винчи: потопы, автомобильные катастрофы и загадочные существа из недр Земли Юлия ЧелкановаЛеонардо да Винчи предупреждал потомков о множестве событий, которые, как оказывается, стали реальностью спустя века.