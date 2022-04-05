Если мужчина не любит по-настоящему, как он себя ведет? Психология

Отношения могут завязаться по разным причинам, иногда это и вовсе оказывается иллюзией. Девушка на фоне гормонов выдает желаемое за действительное, наивно полагает, что с мужчиной её связывает что-то серьёзное, но наступает момент, когда приходится признавать поражение.