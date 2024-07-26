Повышение ЦБ ключевой ставки до 18% совпало с ожиданиями участников рынка

Помимо прогноза по инфляции, ЦБ пересмотрел в сторону повышения и прогноз по экономике России. Как рассказала журналистам Эльвира Набиуллина, рост ВВП в этом году составит 3,5-4%, что вместе с высоким уровнем инфляции свидетельствует о перегреве экономики.
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