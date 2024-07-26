Фокус внимания
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фокус внимания

14 подписчиков

Повышение ЦБ ключевой ставки до 18% совпало с ожиданиями участников рынка

Повышение ЦБ ключевой ставки до 18% совпало с ожиданиями участников рынка

Помимо прогноза по инфляции, ЦБ пересмотрел в сторону повышения и прогноз по экономике России. Как рассказала журналистам Эльвира Набиуллина, рост ВВП в этом году составит 3,5-4%, что вместе с высоким уровнем инфляции свидетельствует о перегреве экономики.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх