Повышение ЦБ ключевой ставки до 18% совпало с ожиданиями участников рынка

Помимо прогноза по инфляции, ЦБ пересмотрел в сторону повышения и прогноз по экономике России. Как рассказала журналистам Эльвира Набиуллина, рост ВВП в этом году составит 3,5-4%, что вместе с высоким уровнем инфляции свидетельствует о перегреве экономики.