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Кристина Резцова о лыжном ЧР: «Было огромное желание пробежать спринт и скиалтон. Посмотреть, насколько я близка или далека от уровня девчонок-лыжниц»

Российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала, какие гонки хотела пробежать на чемпионате России по лыжным гонкам в Сыктывкаре.

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