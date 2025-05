Родителям важно внимательно следить за детьми, чтобы предотвратить их выпадение из окна. Об этом сообщила главный педиатр Московской области, директор НИКИ детства Нисо Одинаева, передает Министерство здравоохранения […] The post Подмосковные врачи рассказали, как предотвратить выпадение ребенка из окна first appeared on LentaMsk.