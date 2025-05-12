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LentaMsk.RU

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Подмосковные врачи рассказали, как предотвратить выпадение ребенка из окна

Родителям важно внимательно следить за детьми, чтобы предотвратить их выпадение из окна. Об этом сообщила главный педиатр Московской области, директор НИКИ детства Нисо Одинаева, передает Министерство здравоохранения […] The post Подмосковные врачи рассказали, как предотвратить выпадение ребенка из окна first appeared on LentaMsk.

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