Родителям важно внимательно следить за детьми, чтобы предотвратить их выпадение из окна. Об этом сообщила главный педиатр Московской области, директор НИКИ детства Нисо Одинаева, передает Министерство здравоохранения […] The post Подмосковные врачи рассказали, как предотвратить выпадение ребенка из окна first appeared on LentaMsk.
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