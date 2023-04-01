Российские артиллеристы уничтожили американскую РЛС AN/TPQ и гаубицу “Акация” под Херсоном

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что ночью в селе Станислав под Херсоном российская артиллерия уничтожила украинскую мобильную антибатарейную радиолокационную станцию американского производства и перевозивший ее автомобиль.
Источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что ночью в селе Станислав под Херсоном российская артиллерия уничтожила украинскую мобильную антибатарейную радиолокационную станцию американского производства и перевозивший ее автомобиль.
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