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Российские артиллеристы уничтожили американскую РЛС AN/TPQ и гаубицу “Акация” под Херсоном

Российские артиллеристы уничтожили американскую РЛС AN/TPQ и гаубицу “Акация” под Херсоном

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что ночью в селе Станислав под Херсоном российская артиллерия уничтожила украинскую мобильную антибатарейную радиолокационную станцию американского производства и перевозивший ее автомобиль.

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