Корреспондент "Известий" Зименкин: "Наши уже у Волчанска"

Журналист Дмитрий Зименкин сообщил подробности прорыва ВС России в Харьковской области.Подразделения ВС России подошли к городу Волчанску в Харьковской области, сообщает журналист «Известий» и «РЕН ТВ» Дмитрий Зименкин со ссылкой на осведомленные источники.