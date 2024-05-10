Корреспондент "Известий" Зименкин: "Наши уже у Волчанска"

Журналист Дмитрий Зименкин сообщил подробности прорыва ВС России в Харьковской области.Подразделения ВС России подошли к городу Волчанску в Харьковской области, сообщает журналист «Известий» и «РЕН ТВ» Дмитрий Зименкин со ссылкой на осведомленные источники.
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