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Корреспондент "Известий" Зименкин: "Наши уже у Волчанска"

Корреспондент "Известий" Зименкин: "Наши уже у Волчанска"

Журналист Дмитрий Зименкин сообщил подробности прорыва ВС России в Харьковской области.Подразделения ВС России подошли к городу Волчанску в Харьковской области, сообщает журналист «Известий» и «РЕН ТВ» Дмитрий Зименкин со ссылкой на осведомленные источники.

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