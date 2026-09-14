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SPORT24.ru

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Бериша рассказал, как ходил в мечеть с Уткиным: российский футболист принял ислам

Бериша рассказал, как ходил в мечеть с Уткиным: российский футболист принял ислам

Легенда «Ахмат» Бернард Бериша в интервью корреспонденту Sport24 Марселю Арзуманяну рассказал, что во время выступления за грозненский клуб часто ходил молиться в мечеть вместе с хавбеком Даниилом Уткиным.

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