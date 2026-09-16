Finita la commedia: на Украине сгорел склад с реквизитом студии "Квартал 95"

Ночной удар ВС России уничтожил реквизит студии Зеленского «Квартал 95».В Киеве полностью выгорел склад, принадлежавший юмористической студии «Квартал 95».
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