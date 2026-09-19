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Космическая охота: как телескоп XRISM впервые увидел пожирающий звёзды пульсар

Космос полон экстремальных сценариев, но рентгеновская двойная система GX 301-2 — это настоящая научная сенсация.

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