В Липецкой области на выборах в Госдуму лидируют Курбатов и Дьяконова

По округу №115 лидирует Сергей Курбатов с 40,37% голосов, по округу №116 — Татьяна Дьяконова с 44,42%.
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