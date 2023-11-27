Фанат получил пять суток ареста за нападение на вратаря "Рубина" Дюпина

Ново-Савиновский районный суд Казани назначил футбольному фанату пять суток ареста за нападение во время матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между казанским "Рубином" и воронежским "Факелом" на голкипера казанцев Юрия Дюпина, передает "Бизнес Online".