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ИА Регнум

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Макрон обсудил с Трампом поставки ракет-перехватчиков для Украины

Макрон обсудил с Трампом поставки ракет-перехватчиков для Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил в ходе встречи в Нью-Йорке 21 сентября с американским лидером Дональдом Трампом возможность ускорения поставок ракет-перехватчиков для киевского режима.

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