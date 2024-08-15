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Царьград

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В России могут обязать мигрантов сдавать отпечатки пальцев прямо на границе

В России могут обязать мигрантов сдавать отпечатки пальцев прямо на границе

Власти России могут обязать мигрантов сдавать отпечатки пальцев прямо на границе. Предполагается, что такие меры позволят поставить всех приезжих на учёт.

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