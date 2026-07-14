‼️Внимание‼️ В связи с профилактическими работами на водопроводе 14.07.2026 до 12:00 будет снижено давление воды в районе ул.
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‼️Внимание‼️ В связи с профилактическими работами на водопроводе 14.07.2026 до 12:00 будет снижено давление воды в районе ул.
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