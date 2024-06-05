В работе ChatGPT произошел масштабный сбой. OpenAI не прокомментировали причины

ChatGPT пострадал от масштабного сбоя — OpenAI пока не комментируют причинуВчера многие пользователи столкнулись с масштабным сбоем в работе ChatGPT, популярного чат-бота на основе искусственного интеллекта: войти в систему невозможно, запросы не отправляются и ответы не приходят.