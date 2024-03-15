Ректор «Строгановки» Сергей Курасов: «Норильск всегда будет поэтизирован художниками»

Сергей Курасов рассказал, почему его учебное заведение стало партнером в большом междисциплинарном проекте «Исследователь и художник:искусство в экспедиции», и о том, почему Заполярье так привлекает исследователей и творцов.
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