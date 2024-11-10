Россиянкам напомнили о родовом сертификате на 12 тысяч рублей

Депутат Фролова: беременные имеют право на родовой сертификат на 12 тысяч рублей В России беременные могут получить родовой сертификат от государства на 12 тысяч рублей, предназначенный для женской консультации, роддома и детской поликлиники.
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