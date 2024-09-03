Карасин объяснил востребованностью организации желание Турции вступить в БРИКС

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что нет ничего сенсационного в стремлении Турции вступить в БРИКС, поскольку политическое объединение доказало свою востребованность в текущей геополитической обстановке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии