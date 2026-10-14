IRS Delays Release of Data Showing Impact of Tax Cuts

“The Trump administration is delaying the release of detailed data showing how Republicans’ 2025 tax cuts affected millions of Americans’ taxes, even as it tries to sell voters on the law ahead of the midterm elections,” Politico reports.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым