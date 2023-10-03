На железнодорожных путях в тульском Плеханово ребенок умер от удара током: проводится проверка

В Туле следователи проводят проверку по факту обнаружения тела подростка на железнодорожных путях. По предварительным данным, 01 октября 2023 года на железнодорожных путях вблизи поселка Плеханово Ленинского района обнаружен 12-летний мальчик без признаков жизни.
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