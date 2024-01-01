Силы самообороны Японии будут устранять последствия сильных землетрясений

Правительство японской префектуры Исикава, пострадавшей от сильных землетрясений, обратилось к властям страны с просьбой о размещении сил самообороны для помощи в устранении последствий стихийного бедствия.
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