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Силы самообороны Японии будут устранять последствия сильных землетрясений

Силы самообороны Японии будут устранять последствия сильных землетрясений

Правительство японской префектуры Исикава, пострадавшей от сильных землетрясений, обратилось к властям страны с просьбой о размещении сил самообороны для помощи в устранении последствий стихийного бедствия.

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