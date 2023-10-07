Песков: Путин принял поздравления от лидеров стран СНГ по телефону

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин уже провел несколько телефонных разговоров с лидерами стран СНГ, которые поздравили его с днем рождения, сообщает РИА Новости.
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