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Пронько: Существование России под угрозой, и об этом нужно говорить громко

Пронько: Существование России под угрозой, и об этом нужно говорить громко

Не хочу и не буду нагнетать, демонизировать ситуацию, но цифры и факты говорят об одном: будущее России и русского народа под большим сомнением.

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Комментарии
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АС
Александр Сысоев
Да, если не  будет в ближайшее время выравнивание доходов у различных групп населения, если в Москве будут раз в год перестилать плитку, а в Твери, например, даже на центральных улицах будет выбоина на выбоине и т.д., то катастрофа неизбежна. И понимать это прежде всего должна ВЛАСТЬ. А что народ должен делать? Революцию? Или только рожать? Рожать оно, конечно, можно, но на какие шиши растить детей молодым людям?
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