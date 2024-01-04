Пронько: Существование России под угрозой, и об этом нужно говорить громко

АС

Александр Сысоев

Да, если не будет в ближайшее время выравнивание доходов у различных групп населения, если в Москве будут раз в год перестилать плитку, а в Твери, например, даже на центральных улицах будет выбоина на выбоине и т.д., то катастрофа неизбежна. И понимать это прежде всего должна ВЛАСТЬ. А что народ должен делать? Революцию? Или только рожать? Рожать оно, конечно, можно, но на какие шиши растить детей молодым людям?