СМИ: армия Франции готовится воевать с Россией на границе с Румынией

Армия Франции готовится воевать с Россией на границе с Румынией, сообщает Le Figaro. Газета пишет, что французские военные картографируют территорию на границе Румынии с Украиной и Молдовой на случай возможного столкновения между НАТО и Россией.
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