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В Заполярье прошел сбор с выпускниками военных вузов 2022 года

В Заполярье прошел сбор с выпускниками военных вузов 2022 года

С молодыми офицерами проведены различные лекции по основам защиты государственной тайны, инженерно-авиационной, военно-политической и боевой подготовки.

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