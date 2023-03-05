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Умер бывший главный тренер УНИКСа Александр Зрядчиков

Сегодня, 5 марта, на 77-м году жизни скончался мастер спорта СССР, заслуженный тренер России и бывший главный тренер УНИКСа Александр Зрядчиков.

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